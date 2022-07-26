俄称2024年后退出国际空间站 美官员称未接获消息

（早报讯）俄罗斯联邦航天局（Roscosmos）新局长星期二（7月26日）告诉总统普京，俄罗斯已决定在2024年之后退出国际空间站。

7月中旬被任命为俄罗斯联邦航天局局长的鲍里索夫（Yury Borisov）告诉普京：“当然，我们将履行对合作伙伴的所有义务，但已经决定在2024年后退出这个（国际空间）站。”

鲍里索夫说，到了2024年，俄罗斯将开始组建一个俄罗斯轨道站，他称这是太空计划的主要“优先事项”。普京在克里姆林宫发表的评论中回答：“很好。”

国际空间站自1998年以来一直在轨道上运行，俄罗斯和美国一直在这里并肩工作。直到现在，空间探索是俄罗斯和美国及盟友之间的合作，没有被乌克兰和其他地方的紧张局势破坏的少数领域之一。

鲍里索夫说，航天工业正处于“困难的局面”。他说，他将寻求“提高标准，首先为俄罗斯经济提供必要的空间服务”，包括导航、通信和数据传输等。有军事背景的前副总理鲍里索夫取代了罗戈津（Dmitry Rogozin），成为俄罗斯联邦航天局局长。

美国国家航空航天局（NASA）主任加滕斯（Robyn Gatens）告诉路透社，俄罗斯没有向美国国家航空航天局传达在2024年后退出国际空间站的意愿。她在华盛顿的一个国际空间站会议上说：“还没有正式的消息。我们也是刚刚看到。我们还没有得到任何官方消息。”