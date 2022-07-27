白宫开始探讨俄退出国际空间站后选项

（早报讯）美国白宫说，美国尚未接到俄罗斯将退出国际空间站的正式通知，但美国已开始探讨其他选项，以减缓这对国际空间站的影响。

路透社报道，美国白宫发言人皮埃尔星期二（7月26日）说：“我们正在探讨，如果俄罗斯确定2024年以后退出，可以如何减轻这对国际空间站造成的潜在影响。”

另据法新社，美国国务院发言人普赖斯26日说：“美国对俄罗斯的公开宣布感到非常意外。”

他说：“这是一个令人遗憾的消息。因为我们的航天机构多年来在国际空间站开展非常重要的科学工作，进行了宝贵的专业合作，而且我们还重新达成了航天合作协议。”

美国宇航局（NASA）总部国际空间站主任加腾斯（Robyn Gatens）同日早前说，新闻报道后，NASA“还没有接到合作伙伴的任何官方通知”。

俄罗斯国家航天公司新任总裁鲍里索夫7月26日宣布，俄罗斯将在2024年后退出国际空间站项目，届时将开始组建俄罗斯轨道服务站。

美国宇航局本身已计划在2030年后退役国际空间站。2030年后，国际空间站将过渡到与商业空间站合作。

加腾斯被问及是否希望结束美俄太空关系时说：“不，绝对不希望。”她说：“美俄一直是很好的合作伙伴，就像我们所有的合作伙伴一样，我们希望美俄能继续伙伴关系，在未来10年继续运营国际空间站。”