印尼开始对40%棕榈油含量生物柴油进行测试

（早报讯）印度尼西亚能源部已开始对两种棕榈油含量调高到40%（B40）的生物柴油进行测试，希望在年底前就更高棕榈油含量的柴油是否可用于公共用途作出结论。

路透社报道，印尼政府目前强制要求当地销售的所有柴油必须含有30%（B30）的棕榈油。这已是全球生物柴油中最高的强制混合比率。

身为世界最大的棕榈油生产国，印尼已制定了长期计划，提高汽车和飞机各种燃料中的植物油浓度，减少燃料进口。去年，印尼也成功生产含2.4%棕榈油成分的航空燃油，顺利供应一架飞机从雅加达试飞约100公里到西爪哇省万隆。

近期，印尼官员一直在推动棕榈油在生物柴油比率的提高，以有效使用过剩的棕榈油供应。

接下来几个月要测试的燃料是混合了40%脂肪酸甲酯的柴油，称为“B40”。另一款则是混合30%脂肪酸甲酯，和10%被精炼、漂白和除臭后棕榈油制成的绿色柴油“B30D10”。

印尼能源部可再生能源负责人达当说，他们将分别在12款最受欢迎的车子和里程超过5万公里和4万公里的商用车上进行测试。

他说：“我们改进了燃料规格，因此它们比B30更好。”

提高生物柴油中脂肪酸甲酯浓度也遭到一些抵制。一些人抱怨，这类生物柴油需要特殊的处理和设备，而这种燃油具有溶剂效应，容易腐蚀发动机的密封件和垫圈材料，在低温下凝固。