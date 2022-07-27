周三美市盘前上升 重点谈可口可乐的业绩

周三重点：

美国华尔街投资者都在等待星期三（7月27日）晚上联储局的关键利率决定。在本星期一系列好过预期的业绩报告陆续出炉提振士气的情况下，美国主要股指期货星期三上涨。

在晚上7时截稿时，标准与普尔500指数期货起33.80点或0.86％，报3954.80点；纳斯达克100指数期货也上升176.40点或1.46％，报12263.30点；道琼斯指数期货则起132.90点，报31894.40点。

美国股市隔夜（星期二）大幅收低。零售巨头沃尔玛（Walmart）之前发布了盈利欠佳预警，拖累市场大多数零售股，再加上原本已经疲弱的消费者信心数据，更是加剧了投资者对整个消费市场的担忧。

标准与普尔500指数隔夜下跌45.79点，闭市报3921.05点。重量级的道琼斯指数则跌228.50点，闭市报31761.54点。以科技股为主的纳斯达克100指数下跌1.96％或241.52点，以12086.90点收市。

美国股市隔夜交易淡静，交易所的总成交量是9600万股，比过去20天的109亿3000万股平均成交量少。

可口可乐（Coca-Cola）（纽约证券交易所代码：KO）

（早报讯）虽然不少企业在过去几个月里业绩显得有点“漏气”，但是百年老字号可口可乐（Coca-Cola）隔夜宣布的业绩却是好到冒泡。

可口可乐隔夜除了发布超出预期的第二季度业绩之外，该公司还调高对接下来的业绩指引，大大提高了投资者和股东的信心，也充分显示这家饮料巨头应对通胀环境的能力。

根据可口可乐业绩报告，该公司调整后的每股盈利是0.70美元，营业额是113亿美元。市场分析师普遍预计可口可乐的每股盈利是0.67美元，营业额则是105亿7000万美元。相比之下，去年同期每股盈利是0.68美元，营业额则是101亿美元。

在整个2022财年里，可口可乐预计将实现12％至13％的实际营业额增长，比之前预测的7％至8％还来得高。

可口可乐首席执行官昆西（James Quincey）说：“我们本季度的业绩反映了我们业务的敏捷性、我们精简品牌组合的实力，以及我们在面临运营和宏观经济环境挑战时，为实现增长而采取的行动的效率。”

不过，可口可乐认为公司在本财年面对的货币逆风影响估计是6％，比之前预测的2％至3％的货币逆风还高。可口可乐补充说，调整后的每股盈利增长将对汇率产生9％的负面影响。预计货币逆风也将对第三季度的营业额造成7％至8％的影响。

在股票价格方面，可口可乐的表现很好。尽管整个大环境不利，标准与普尔500指数开年至今已经下跌了约20％，但是可口可乐股价却能够逆流而上，今年已经上升了将近7％。在持续的地缘政治和经济不明确的大环境中，可口可乐确实是投资者很好的避风港。

难怪可口可乐自1988年开始，就一直都是股神巴菲特（Warren Buffett）旗下的伯克希尔哈撒韦（Berkshire Hathaway）的“爱将”。

话虽如此，可口可乐还是和很多公司一样受到供应链限制、成本上升，以及面临俄罗斯和乌克兰战争等带来的不利因素的影响。该公司第二季度的营运盈利率是20.7％，比去年同期的29.8％来得低。

在Tipranks的10名分析师当中，有八名给予可口可乐股“买入”的评级，两名给予“持守”的评级，一年期限平均目标价是70.00美元。

在整个2022财年里，可口可乐预计将实现12％至13％的实际营业额增长，比之前预测的7％至8％还来得高。