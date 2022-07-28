布林肯称计划美俄外长通话 俄方称未收到“任何请求”

（早报讯）美国国务卿布林肯星期三（7月27日）向记者表示，计划未来几天与俄罗斯外长拉夫罗夫进行通话，讨论被俄方拘留的美国公民等问题。不过俄罗斯外交部表示，暂未收到美方有关此事的“任何请求”。

布林肯在发布会上说：“在接下来的几天里，我预计将与俄罗斯外长拉夫罗夫进行商谈。”

布林肯还说，不会在没有基辅参与的情况下与俄方谈乌克兰问题。

布林肯的表态引发多家媒体的关注。彭博社称，布林肯与拉夫罗夫曾在今年2月15日进行会谈，此后两人再也没有交谈过。法新社及美国政客新闻网称，如果通话得以实现，这将是俄乌冲突爆发后二人的首次对话。

另据路透社报道，布林肯说，美方几周前向俄方提出“实质性提议”，要求俄方释放在俄拘留的美国女子篮球运动员布兰妮·格里纳（Brittney Griner），以及美国前海军陆战队员保罗·惠兰（Paul Whelan）。他补充说，希望在与拉夫罗夫交谈时推进这一进程。报道称，被俄方拘留人员的家属一直在向美国总统拜登施加压力。

据报道，布林肯拒绝透露美国将向俄罗斯提供什么以作为交换，但美国有线电视新闻网（CNN）援引消息人士报道，华盛顿愿意交换正在美国服刑的俄罗斯军火商维克托·布特（Viktor Bout）。