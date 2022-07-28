韩国印尼加强战略合作 韩企参与印尼新都建设

（早报讯）韩国和印度尼西亚商定加强供应链、基建、国防军工等领域的合作，在2023年两国建交50周年之际推动两国特别战略伙伴关系进一步发展。

韩联社报道，韩国总统尹锡悦星期四（7月28日）在首尔龙山总统府同到访的印尼总统佐科举行会谈。

他在会后举行的联合记者会上说，两国在印太地区共享和平与共同繁荣这一目标。双方商定根据不断变化的国际形势，加强战略层面合作。

两国首脑承诺将在供应链等经济安全领域增进实质性合作。尹锡悦说，印尼拥有丰富的镍矿资源，这也是韩国高新产业的重要原材料。双方商定加强包括稳定供应核心矿产资源在内的各项经济安全合作，并在电动汽车、动力电池等高新产业领域共同构建战略联盟。

尹锡悦：韩行政首都建设经验值得印尼借鉴

双方还商定将在美国近期启动的印太经济框架（IPEF）下就共同关切点保持密切合作。两国首脑就推进韩印《全面经济伙伴关系协定》（CEPA）和《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）早日生效达成共识，并表明将在印尼新首都建设项目开展合作。

尹锡悦说，韩国行政首都世宗市的建设经验值得印尼借鉴，双方签署的相关谅解备忘录将为韩企积极参与印尼新都基建、电子行政、智慧城市建设奠定基础。

两国首脑还同意积极推进双边国防和国防产业合作。尹锡悦祝贺两国共同研发的新型战机KF-21首次试飞取得圆满成功，称今后将基于韩方卓越的军工技术和生产能力积极推进两国在军工产业开展更多合作。

佐科说，韩印特别战略伙伴关系稳定牢固，但仍有许多加强双边合作的机遇，期待借这次访问进一步加强两国在经贸领域的合作。

佐科于星期三晚乘专机抵达韩国，开启为期两天的访问行程。