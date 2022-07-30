布林肯和拉夫罗夫为交换囚犯通电话

（早报讯）美国国务卿布林肯为争取俄罗斯释放两名美国人，于星期五（7月29日）与俄罗斯外交部长拉夫罗夫通了电话，并向他提出“实质的交换条件”。

路透社报道，这是俄罗斯2月24日入侵乌克兰以来，两人首次通话。

美国本周早前宣布，已在数周之前向俄罗斯提出条件，以换取美国女子职业篮球联赛（WNBA）球星布兰妮·格林纳（Brittney Griner）和前美国海军陆战队员保罗·惠兰（Paul Whelan）回国。

根据美国国务院和俄罗斯外交部发表的声明，布林肯和拉夫罗夫最后坚持各自立场。

布林肯在国务院的记者会上说：“我们的对话是坦率、直接的。我敦促克里姆林宫接受我们为释放惠兰和格林纳而提出的实质交换条件。”

一名要求不具名的美国官员透露，布林肯和拉夫罗夫谈了约25分钟，“没有争论，只讲重点”。

拉夫罗夫向布林肯建议，交换囚犯的安排回归静默外交安排。俄罗斯外交部在一份声明中说：“关于双方交换被囚公民的可能性，俄方强烈建议恢复‘静默外交’的专业做法，而不是发出一些引发揣测的信息。”

美国有线电视新闻网（CNN）引述的一名消息人士证实，俄罗斯试图以两名美国人与美国交换瓦季姆·克拉西科夫（Vadim Krasikov）。因谋杀罪被判刑的克拉西科夫目前被关在德国。白宫国家安全委员会已拒绝俄罗斯的提议。

国家安全委员会发言人沃森说：“以两名被错误拘留的美国人质，交换被第三国监禁的一名俄罗斯杀手，这不是一个认真的交换条件。我们提出交换条件，他们却以这种恶意方式来拒绝我们。”

一消息来源称，华府愿意以正在美国服刑25年的俄罗斯军火贩子维克托·布特（Viktor Bout）和俄方交换格林纳和惠兰。

另据新华社，俄罗斯外交部29日发表声明说，应美方要求，拉夫罗夫当天与布林肯通电话。双方就乌克兰局势、全球粮食安全和双边关系等问题交换了意见。

声明说，拉夫罗夫阐述了俄罗斯开展特别军事行动的原则性立场，并强调将全面完成其任务和目标。他指出，乌克兰武装部队和民族主义者正大量使用美国和北约武器对付平民，这只会“延长冲突并增加受害者”。

谈及粮食安全问题，拉夫罗夫说，美国制裁使局势变得更加复杂，美国对俄罗斯粮食供应实行相关豁免的承诺尚未兑现。西方集团出于地缘政治利益考虑利用粮食问题不可接受。