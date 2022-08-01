俄猛烈轰炸尼古拉耶夫 乌谷物出口商夫妇丧命

（早报讯）俄罗斯星期天（7月31日）凌晨向乌克兰南部港口城市尼古拉耶夫进行猛烈轰炸，为乌克兰最富裕商家之一的一名谷物出口商和妻子在“大规模”袭击中丧生。

英国广播公司（BBC）报道，尼古拉耶夫（Mykolaiv）官员说，乌克兰最大农业公司Nibulon老板瓦达图尔斯基（Oleksiy Vadatursky）的房子遭导弹击中，74岁的瓦达图尔斯基和妻子赖莎（Raisa）遇难。

尼古拉耶夫市长森克维奇说，这可能是尼古拉耶夫迄今遭遇的最猛烈轰炸，被破坏的其他设施包括一家酒店、一座体育场馆、两所学校、一个加油站和许多房屋。

尼古拉耶夫是通往乌克兰黑海最大港口敖德萨的主要通道，自俄罗斯2月24日开始入侵乌克兰以来，这座城市就一再遭到轰炸。

乌克兰总统办公室顾问波多利亚克相信这是一次蓄意行动。波多利亚克说，其中一枚导弹击中瓦达图尔斯基的卧室，“毫无疑问”这是一次有针对性的袭击。

Nibulon为乌克兰谷物出口公司，为乌克兰出口谷物建造了许多储存设施和其他基础设施。

瓦达图尔斯基曾获颁“乌克兰英雄”奖。地区领袖维塔利·金说，瓦达图尔斯基“对乌克兰的农业和造船业发展的贡献无可估量。

在联合国的斡旋下，俄罗斯与乌克兰7月22日在伊斯坦布尔签署协议，让乌克兰黑海港口重开恢复谷物出口。这项协议有望舒缓俄乌战争以来的粮食危机，降低全球谷物价格。

土耳其总统埃尔多安的发言人7月31日说，第一艘运载乌克兰谷物的货船于8月1日开出敖德萨港的“机会很大”。