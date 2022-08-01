佩洛西访亚太之际 美印启动“神鹰盾牌”年度军演

（早报讯）美国和印度尼西亚星期一（8月1日）启动为期两个星期的联合军事演习。

法新社报道，美国华府说，这个代号“神鹰盾牌”（Garuda Shield）的年度军演旨在推进区域合作，以支持一个自由和开放的亚太地区。

美国及其亚洲盟友对中国在太平洋地区日益独断，越来越感到担忧。不过，尽管此次军演的规模远大于往年，华府强调，军演并非针对任何国家。

今年的“神鹰盾牌”军演将在靠近新加坡和马来西亚的苏门答腊岛和廖内群岛举行。除了至少4000名美印军人，澳大利亚和新加坡也将参与演习，日本也将首次参加。

参演美军司令史密斯7月26日在雅加达向媒体发表讲话时说：“这是一场建立互信、团结、相互理解、增强能力及其他各方面的演习。”他说：“所以，这就是一场军事演习，不会对任何一方构成威胁。”

在这场军事演习开展之际，台海局势暗潮汹涌。美国第三号政治人物、众议院议长佩洛西到亚太地区进行访问，已公布的行程包括新加坡、马来西亚、韩国和日本，对早前传出她将访问台湾一事至今只字未提。

如果佩洛西真的到台湾，她将成为25年来到访台湾的美国最高层级政要。

中国国家主席习近平7月28日和美国总统拜登通电话时已警告：“中国政府和中国人民在台湾问题上的立场是一以贯之的，坚决维护中国国家主权和领土完整是14亿中国人民的坚定意志。民意不可违，玩火必自焚。”