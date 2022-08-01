俄罗斯称无力维修北溪1号天然气管道

（早报讯）俄罗斯克里姆林宫发言人佩斯科夫星期一（8月1日）说，在俄罗斯天然气工业股份公司（Gazprom，简称俄气）的产量和出口进一步下降后，俄罗斯几乎已没有能力紧急维修发生故障的北溪1号天然气管道设备。

俄气7月25日宣布，“波尔托瓦亚”天然气压缩机站的一台涡轮机送往加拿大维修后便留在当地，另一台西门子涡轮机因需要维修而停用，从7月27日起，通过北溪1号管道供应的天然气削减至管道容量的20%左右，即不超过3300万立方米。

北溪1号是一条从俄罗斯通过波罗的海到欧洲的天然气管道。“波尔托瓦亚”天然气压缩机站总共运行八台气体压缩机组（由涡轮机和压缩机组成），其中有六台西门子生产的SGT-A65涡轮机和两台功率较小的SGT-A35涡轮机。

此前，一台由西门子公司制造的涡轮机因发生故障送往加拿大维修。西方国家对俄实施制裁后，这台涡轮机便一直留在加拿大。俄方随后以维修保养为由，停止北溪1号管道的天然气输送，引发欧洲能源危机。

西门子公司说，因无法在现场接触这台涡轮机，也没有收到俄气有关涡轮机损坏的报告，因此不得不假设涡轮机仍可正常运行。

俄能源领域专家尤什科夫说，“波尔托瓦亚”天然气压缩站的八台涡轮机中有至少三台需要维修，其中一台至今还没从西方国家运回。这一管道的正常运行取决于这些涡轮机。

中央信贷银行（Centro Credit Bank）经济学家苏沃洛夫（Evgeniy Suvorov）指出，2022年7月，俄气的产量同比下降35.8%，较前一个月环比下降30.4%，出口同比则下降了58.4%。

苏沃洛夫称：“俄罗斯将无法通过向中国供气来弥补欧洲市场的损失。”他补充说，俄气去年向中国出口了10.4亿立方米天然气。