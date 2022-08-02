普京：核战争不会有赢家

（早报讯）俄罗斯总统普京星期一（8月1日）在克里姆林宫发表声明称，核战争不可能有赢家，核战争永远不应该开打。

普京在写给《不扩散核武器条约》审议大会与会者的一封信中说：“作为《不扩散核武器条约》缔约国之一，俄罗斯始终遵守条约的文字和精神。”《不扩散核武器条约》审议大会目前在美国纽约召开。

普京称：“我们从这样一个事实出发，即核战争不可能有赢家，也不应该发动核战争，我们主张为国际社会所有成员提供平等和不可分割的安全。”

俄罗斯2月24日入侵乌克兰后，国际社会对爆发核对抗的担忧与日俱增。俄军入侵乌克兰时，普京曾在一次公开演讲中直接提到俄罗斯的核武库，警告其他国家不要进行任何干预。他说：“任何试图阻挠我们的人都应该知道，俄罗斯的反应将是立即的。这将导致你们面临你们历史上从未遇到过的后果。”

联合国秘书长古特雷斯3月称：“核冲突的前景曾经不可想象，现在又回到了可能的范围内。”

目前全世界只有九个国家拥有核武器：美国、俄罗斯、中国、法国、英国、印度、巴基斯坦、以色列和朝鲜。根据美国科学家联合会统计，俄罗斯拥有5977枚核弹，美国5428枚，两大核强国掌握了绝大多数核弹头，排名第三的中国有350枚。

为了不让核武器扩散，包括中国、法国、俄罗斯、美国和英国在内的191个国家签署了《不扩散核武器条约》，但朝鲜于2003年退出。