俄罗斯朝鲜谴责佩洛西 称中国有权捍卫主权

（早报讯）俄罗斯和朝鲜均声援中国，谴责美国众议院议长佩洛西访台意在挑衅，强调中国有权捍卫主权。

路透社报道，俄罗斯外交部星期二（8月2日）发表声明说，“中方有权采取必要措施，以维护主权和领土完整”，佩洛西访问台湾是“明显挑衅”，旨为遏制中国大陆。

俄罗斯外交部还说：“我们敦促华盛顿不要采取破坏地区稳定和国际安全的行动，并接受新的地缘政治现实，那就是，美国霸权时代已消失。”

另外，朝鲜外交部发言人3日在回答朝中社的提问时说，佩洛西执意访台引发国际社会极大担忧，称美国无耻干涉中国内政和蓄意的政治军事挑衅，是破坏地区和平与安全的罪魁祸首。

朝鲜外交部发言人说，中国已多次表明坚决反对佩洛西访台的立场，必须对此采取坚决有力措施，由此引发的一切后果均应由美国承担。而台湾是中国领土不可分割的一部分，台湾问题属于中国大陆内政问题。

朝鲜发言人还说，朝方谴责和反对外部势力在台湾问题上的干涉行为，并将全力支持中方坚决捍卫国家主权和领土完整的正义立场。美国阻碍中国实现发展壮大、完成统一事业的企图必遭挫败。

韩联社分析指出，佩洛西访台加剧了台海紧张局势，在中美关系中掀起惊涛骇浪。而朝鲜在“新冷战”格局加剧之际发声支持中国，体现其将与友邦中俄进一步密切合作之意。