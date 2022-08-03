乌克兰首艘运粮船完成检查前往黎巴嫩

（早报讯）乌克兰首艘运粮船已在星期三（8月3日）通过博斯普鲁斯海峡抵达土耳其完成检查，并已续程前往黎巴嫩。

综合外电报道，这艘塞拉利昂注册的货船装载了2万6000公吨玉米，于星期二（8月2日）晚上停泊在博斯普鲁斯海峡的入口处，隔天早上接受协议各方代表检查后续程前往黎巴嫩，预计将在下来四到五天抵达黎波里港。这是五个月前俄罗斯封锁乌克兰南部水域以来，第一艘出港的运粮船。

经联合国和土耳其斡旋，俄乌两国7月22日在伊斯坦布尔签署协议，同意让乌克兰谷物安全进出敖德萨、切尔诺莫斯克和尤日内三个港口。

乌克兰说，还有17艘装载农产品的船只等待批准启航。

一名不愿具名的土耳其高级官员说，在第一批运粮船成功启航后，每天可能有三艘船离开上述三个乌克兰港口，先前计划是每天只有一艘启航。

乌国总统泽连斯基称，这首批出口的粮食仅占乌克兰必须出售的粮食的一小部分。

他星期三向澳大利亚学生发表讲话时说：“直到最近，多亏有了联合国和土耳其的合作，我们才有了第一艘出港的运粮船，但这不算什么。不过，我们希望这样的趋势能够持续下去”。

他说，乌克兰必须出口至少1000万公吨粮食，以紧急帮助降低国家每月50亿美元（约69亿新元）的预算赤字。