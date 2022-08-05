普京在索契会见埃尔多安 望促进贸易和经济关系

（早报讯）俄罗斯总统普京星期五（8月5日）与土耳其总统埃尔多安会面。普京说，希望签署一项协议，以促进两国的贸易和经济关系。

法新社报道，普京星期五在黑海度假城市索契与到访的埃尔多安举行会谈时说：“我希望今天我们将能够签署一份关于发展贸易和经济关系的相关备忘录。”

埃尔多安则说，希望与普京的会谈将开启两国关系的“不同篇章”。两国领导人最后一次会面是在三周前德黑兰举行的土伊俄“三方峰会”。

埃尔多安和普京的会谈内容未被公开，但土耳其媒体较早前预计，他们将讨论有关叙利亚局势、黑海粮食走廊协议、俄乌冲突以及两国关系等议题。

今年7月，在土耳其和联合国的斡旋下，俄罗斯和乌克兰促成了重新开放黑海港口港口，恢复谷物出口的协议。土耳其总统通讯主任阿尔滕说，这项协议证明土耳其与两国领导人之间的直接外交努力可以取得成果，而国际社会不能通过忽视莫斯科来结束乌克兰战争。

阿尔滕也批评其他国家所扮演的角色。他说：“事实是，我们的一些朋友不希望战争结束。他们正在流鳄鱼眼泪。”他以不点名的方式指一些国家正积极试图破坏土耳其的努力。“国际社会不能通过忽视俄罗斯来结束乌克兰战争。外交与和平必须是主导地位。”

俄乌战争爆发以来，土耳其一直在调解危机上发挥作用。身为北约成员国，土耳其继续向乌克兰提供武器，但在批评俄罗斯入侵乌克兰的同时，并没有加入西方国家的行列制裁俄罗斯。

阿尔滕说：“我们希望利用土耳其与俄罗斯和乌克兰的关系，努力达成一个双方都能接受的解决方案。”