印尼前部长涉仇恨言论被警逮捕

（早报讯）印度尼西亚警方在仇恨言论和亵渎神明罪名下，逮捕印尼前部长苏里奥。此前，他在推特上载了印尼总统佐科脸部和佛像结合的合成照片。

法新社报道，印尼警方发言人祖尔潘说，将印尼前青年与体育事务部长苏里奥（Roy Suryo）逮捕，并没收他的手机和推特账户，主要是为了防止他消除任何证据。苏里奥是在2013年1月到2014年10月间，担任青年与体育事务部长一职。

祖尔潘在星期五（8月5日）召开的记者会上说：“调查人员决定从今晚开始拘留苏里奥，作为仇恨言论案的嫌犯。”

苏里奥是在6月发上述推文，当时印尼政府宣布计划调高中爪哇婆罗浮屠（Borobudur）的入门票价，但随后因批评声浪搁置这项计划。这条推文已被删除。

当时，苏里奥指这张将佐科脸部和佛像结合的合成照“很好笑”。他的推文引发印尼民众的怒火，认为苏里奥侮辱了总统和佛教。一个佛教组织和一名佛教信徒分别向警方报案，希望当局将他逮捕。

苏里奥面对的指控包括散布仇恨言论，若罪成最高可判处六年监禁和罚款10亿印尼盾（约9万2000新元）。

在印尼，侮辱总统的行为主要通过互联网法律下受惩。一名青年2018年因为在面簿上侮辱总统，被判入狱一年多。不过，苏里奥目前未面对相关控状。