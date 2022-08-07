乌克兰核电站遭炮击 IAEA称或可造成灾难性后果

（早报讯）乌克兰南部扎波罗热的欧洲最大核电站遭炮击。国际原子能机构（IAEA）负责人称这一事件“可能造成灾难性后果”。

位于乌克兰南部扎波罗热的欧洲最大核电站遭炮击，核电站的氮氧装置和高压输电线受损。这座核电站由六个压水反应堆组成，并储存了放射性废物。

俄罗斯委任的当地官员将核电站受损归咎于乌军当天早前进行炮击，乌方则指责俄军采用“恐怖战术”，从核电站的平民区发射火箭弹。

彭博社报道，国际原子能机构总干事格罗西发布声明称，袭击事件“凸显了核灾难的真正风险，可能威胁乌克兰及其以外地区的公共健康和环境”。他说，发生在电站周围的军事行动“令人完全不可接受，必须不惜一切代价予以避免，必须停止，现在就要停止下来”。

据报道，乌克兰国有核电运营商说，俄军星期五（8月5日）发射了两轮的火箭弹，出于安全考量，他们已切断反应堆和电网的连接。运营商称，核电站“存在氢气泄漏和放射性粒子扩散的风险”，“发生火灾的风险高”，所幸目前没有人员受伤。

格罗西说，核反应堆本身没有受到损害，也没有放射物被释放，但是该站其他地方受到损坏。

俄罗斯于3月占领了扎波罗热核电站，并让核电站的乌克兰员工留下。这座核电站和周边地区被俄军控制，与乌克兰控制的领土非常靠近。