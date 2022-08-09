俄罗斯下周为伊朗发射卫星 西方忧卫星将用于监视乌克兰目标

（早报讯）俄罗斯将在下星期二（8月16日）把一颗伊朗卫星送入轨道，西方国家担忧莫斯科可能把这颗卫星用于乌克兰战争，但伊朗坚称没有这个可能。

法新社报道，伊朗的“海亚姆”卫星（Khayyam）将在格林威治标准时间16日凌晨5时52分（新加坡时间16日下午1时52分），从哈萨克斯坦的拜科努尔航天发射场（Baikonur Cosmodrome）发射升空。这个航天发射中心由俄罗斯运营。

俄罗斯总统普京刚三个星期前到德黑兰进行访问，与伊朗总统莱希及伊朗最高领导人哈梅内伊进行会晤，并证实莫斯科将把伊朗卫星送上轨道。

《华盛顿邮报》上周引述匿名西方情报官员的话说，俄罗斯“计划使用海亚姆卫星数月甚至更长时间”，借助这颗卫星改善它在乌克兰的战绩，之后才会把卫星的控制权交回给伊朗。

但伊朗当局试图淡化莫斯科可能利用海亚姆卫星提升它对乌克兰军事目标的监视能力。

伊朗航天局7日强调，“从一开始”海亚姆卫星就会由伊朗控制，由于伊朗采用了“加密算法”，“任何第三国家都无法取得海亚姆卫星发送的信息”。

西方政府担忧海亚姆卫星的发射系统技术或许能与运载核弹头的弹道导弹使用的技术互换。伊朗一直否认想要建造这种允许技术互换的系统。

伊朗2020年4月成功把第一颗军用卫星送入轨道，遭到了美国的严厉谴责。