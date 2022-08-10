克里米亚弹药库发生爆炸 酿一死八伤

（早报讯）克里米亚半岛一座俄罗斯空军基地发生爆炸，造成一死八伤。莫斯科说，爆炸是弹药引爆造成，并非遭到乌克兰砲火攻击。

莫斯科时间星期二（8月9日）下午3时20分左右（新加坡时间晚上8时20分），位于克里米亚新费多罗夫卡地区附近的萨基机场一处航空弹药储存区发生爆炸。

目击者说，听到空军基地传出至少12次不同强度的爆炸声，其中三次特别响亮。大约30分钟后又发生一次爆炸，目击者说这是最大声的一次，黑烟直奔上空。

克里米亚地区行政长官阿克肖诺夫称，爆炸导致一人死亡。爆炸发生后，相关部门已对其周边半径5公里范围区域实施封锁，新费奥多罗夫卡镇大约30名居民被紧急疏散。爆炸也造成至少八人受伤，其中包括两名儿童。

当局目前正在采取措施查明爆炸原因。根据现场报告，机场的弹药储存区没有受到火灾影响。

俄新社等媒体援引军方消息人士的话报道称，爆炸相信是航空弹药库违反消防安全要求造成，没有迹象、证据表明是遭到炮击或人为制造的爆炸。俄罗斯国防说，基地并未遭到攻击，也没有任何航空设备受损。

俄罗斯在2014年吞并克里米亚，今年2月入侵乌克兰，即以此作为其中一处进攻基地。克里米亚是许多俄罗斯人喜爱造访的度假地，迄今未受乌东和乌南等地遭受的轰炸和砲击。