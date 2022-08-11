古特雷斯：扎波罗热核电站敌对行动将导致灾难发生

（早报讯）联合国秘书长古特雷斯对扎波罗热核电站及周围的局势表示严重关切，并指持续敌对行动可能“导致灾难”。他呼吁有关各方用常识和理性判断，不要采取任何可能危及核电站完整性、安全性的行动。

法新社报道，古特雷斯星期四（8月11日）在联合国安全理事会就基辅和莫斯科相互指责轰炸扎波罗热核电站召开紧急会议前做出上述讲话。据悉，会议将在当地时间星期四下午3时（新加坡12日凌晨3时）开始。

古特雷斯说：“令人遗憾的是，在过去几天，敌对行动不但没有降级，反而有报告指那里发生了更多令人深感担忧的事件。如果这些事件继续，可能会导致灾难。”

古特雷斯本周较早前也警告，对核电站的任何攻击都是自杀行为。他星期四也再次呼吁各方部队立即停止在核电站附近的所有军事活动。

今年3月，俄军从乌军手中夺取了扎波罗热核电站，但核电站仍由乌方人员运作。俄乌多次互相指责对方在核电站一带发动攻击，危及核电站安全。乌方也指俄军把核电站当做军事基地，在那里部署数百兵力与存放弹药。

国际原子能机构日前警告，袭击事件“凸显了核灾难的真正风险，可能威胁乌克兰及其以外地区的公共健康和环境”。

世界工业七国集团（G7）也说，俄罗斯持续占领扎波罗热核电厂，对区域构成危害，呼吁把这座设施的掌控权归还乌克兰。