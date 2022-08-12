印尼投资部长：人民须为燃料价格上涨做好准备

（早报讯）印度尼西亚一名内阁部长星期五（8月12日）宣称，政府希望在全球油价高涨的情况下控制能源补贴支出，人民必须为燃料价格可能上涨做好准备。

路透社报道，为稳定国内燃料和电力价格，以及抑制通货膨胀，印尼已将今年的能源补贴预算增加了两倍，达到502万亿印尼盾（约468亿新元）。尽管如此，印尼财政部认为，这笔预算可能还不够，而至今所有的燃料补贴配额都已耗尽。

印尼投资部长巴里尔（Bahlil Lahadalia）说，假设油价持续走高，印尼盾持续疲软，如果政府不得不将补贴汽油的配额从2300万千升增加到2900万千升，燃料补贴数额可能会上升到600万亿盾。

巴里尔在一次新闻发布会上表明，政府将25%的收入用于补贴，在财政上是不理智的。他说：“请转告人民，我的感觉是，我们必须做好燃油价格上涨准备。” 他补充说：“国家的负担很重。也许这就是我们共同努力保持财政（状况）健康的动力。”

印尼财长慕燕妮星期四（8月11日）已要求印尼国家石油公司限制补贴燃料的销售。

经济学家批评政府今年增加补贴的决定，认为此举将从具有更大经济影响的项目中抽走资金。

批评者还说，享有补贴和无补贴燃料之间不断扩大的价格差距，刺激了国内消费模式的转变和向邻国的走私，导致有补贴的燃料销售增加。