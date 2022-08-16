欧洲天然气价格上涨 德国电价创新高

（早报讯）正值酷暑的欧洲加剧了人们对空调的依赖，但俄罗斯天然气的供给量始终处于较低水平，使欧洲能源危机持续恶化，多个主要经济体或因此陷入衰退。

路透社报道，截至星期二（8月16日）上午，俄罗斯通过北溪一号管道流入德国的天然气流量始终保持稳定，每小时为14,604,119千瓦时（kWh），仍处于较低水平。

为应对能源短缺问题，德国决定重新燃煤，但受罕见高温天气影响，用于运输煤炭的莱茵河水位降至数十年来最低水平，航行因此受阻，船只被迫减少载重，间接导致能源价格进一步上涨。

法国部分核电厂附近的河水温度也在持续上升，导致核电厂利用河水冷却的能力受限，法国电力公司被迫削减部分核电厂的发电量。

德意志银行研究部分析师在报告中说，“欧洲天然气看似势不可挡的上涨趋势仍在继续……最新的欧洲热浪不仅推高了（能源）价格，还导致河流干涸、燃料运输出现问题等，进一步加剧欧洲大陆在能源方面的困境。”

截至16日阿姆斯特丹上午9时25分（新加坡时间下午3时25分），欧洲基准荷兰近月期货上涨2.5%至每兆瓦时225.5欧元（约新元315.4），价格比过去五年的季节性平均水平高出约12倍。

另据彭博社报道，欧洲基准电价已连续在第五个交易日创新高。欧洲能源交易所所（European Energy Exchange AG）星期二早盘显示，德国的来年电力价格上涨2.7%至每兆瓦时490欧元（新元约685）。荷兰下个月的天然气价格则上涨了6.5%。