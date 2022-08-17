俄国防部签署合同 采购新型洲际导弹和防空导弹系统

（早报讯）俄罗斯国防部签署合同，采购“萨尔马特”洲际弹道导弹和S-500防空导弹系统。

新华社引述塔斯社报道，俄国防部副部长克里沃鲁奇科星期二（8月16日）在“军队-2022”国际军事技术论坛期间，分别与俄罗斯马克耶夫国家导弹中心负责人杰格佳里以及俄军工企业金刚石-安泰公司副总经理涅斯科罗多夫签署采购合同。报道没有提及合同具体内容。

俄国防部长绍伊古本月早些时候曾说，俄方计划在“军队-2022”国际军事技术论坛期间签署36份政府采购合同，总价值超过5220亿卢布（约117亿新元）。

俄罗斯总统普京6月21日说，俄方已成功完成“萨尔马特”洲际弹道导弹相关试验工作，首枚导弹将于今年年底进入战斗值班。同时，S-500防空导弹系统已开始列装俄军。

俄称第五代重型洲际弹道导弹“萨尔马特”重量超过200吨，可采用包括高超音速弹头在内的多种核弹头，能突破敌方反导系统。

普京2018年发表国情咨文时曾介绍说，“萨尔马特”洲际弹道导弹的一招“杀手锏”是飞越极地攻击另一个半球的敌方目标，其他国家现有和研制中的反导系统无法对付这种攻击模式，它“可以打到地球上任何一个角落”。

S-500防空导弹系统由金刚石-安泰公司研制，是俄罗斯自主研发的最新一代防空导弹系统，作战半径约600公里，可拦截弹道导弹、巡航导弹、高超音速飞行的新式武器，可打击各类战机等目标。