宇航服出问题 俄宇航员提前结束太空行走

（早报讯）由于宇航服电源出现问题，俄罗斯宇航员阿尔捷米耶夫提前结束太空行走，已返回国际空间站。

中国新闻社引述俄罗斯国家航天集团消息说，莫斯科时间星期三（8月17日）下午4时53分（新加坡时间晚上9时53分），俄罗斯宇航员阿尔捷米耶夫（Oleg Artemyev）和马特维耶夫（Denis Matveyev）打开国际空间站俄罗斯“探索号”舱门，开始执行俄方计划内的舱外任务。

国家航天集团在其网站上直播本次舱外任务。法新社报道，地面上的控制员在任务展开两个多小时后，下令阿尔捷米耶夫“尽快返回气闸室”。

本次太空行走原计划持续6小时44分钟，主要任务是为欧洲航天局制造的“欧洲机械臂（ERA）”的工作做准备。

飞行控制中心专家通知51岁的阿尔捷米耶夫，他的宇航服电源出现问题，电压非常低，需立刻返回太空舱。若电池耗尽，真空泵和通风装置将无法运作，还可能失联。于是，阿尔捷米耶夫提前结束了出舱活动，返舱接上电源。他目前身体状况良好。

据悉，此次是俄罗斯在国际空间站的第63次出舱活动，也是2022年的第五次。对于宇航员来说，这是阿尔捷米耶夫第七次出舱活动，马特维耶夫则是第三次出舱活动。

今年3月18日，阿尔捷米耶夫、马特维耶夫和科尔萨科夫进入国际空间站。他们将在国际空间站工作195天，计划于今年9月30日返回地球。