俄国防部：若乌克兰持续炮击将关闭扎波罗热核电站

（早报讯）俄罗斯国防部星期四（8月18日）称没有在扎波罗热核电站部署重型武器，反指乌克兰准备在核电站作出“挑衅”。

综合外电报道，俄国防部在一份声明中说：“俄军在核电站的领土上或周围地区都没有重型武器，只有警卫队。”

乌克兰国家核能机构负责人科廷则说，核电站约有500名俄士兵和50辆装甲车。

俄国防部还说，如果乌克兰继续炮击扎波罗热核电站，可能将关闭该核电站。

俄罗斯放射性、化学和生物防御部队负责人基里洛夫说，核电站的后备支持系统因炮击而受损。如果核电站发生事故，放射性物质将波及德国、波兰和斯洛伐克。

俄罗斯还指乌克兰计划在联合国秘书长古特雷斯访问乌克兰期间作出“挑衅”，在核电站制造人为灾难嫁祸俄军。俄罗斯称，乌克兰正在那一带部署军队，计划星期五（19日）从尼科波尔市（Nikopol）炮击核电站，预计到时古特雷斯在敖德萨访问。

不过，俄国防部并未拿出任何证据支持它的说法。

古特雷斯应乌克兰总统泽连斯基要求星期四访问乌克兰，将在西部城市利沃夫与泽连斯基和土耳其总统埃尔多安举行三边会谈。根据土耳其发布的一份声明，三边会谈将讨论有关增加乌克兰粮食出口，以及俄乌冲突的政治解决方案。俄军控制的乌克兰扎波罗热核电站形势也是课题之一。

乌克兰内政部长莫纳斯特斯基星期三观看核事故演习后说，只要扎波罗热核电站由俄国控制，就存在重大风险，因此乌克兰应该为所有可能发生的情况做好准备。