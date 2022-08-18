人力中介公司：樟宜机场在新山的招聘活动并非骗局

（早报讯）马来西亚报章近来出现一则广告以相当具吸引力的待遇招聘人员到新加坡樟宜机场工作，但这些招聘条件引起网民议论这是否是“打工骗局”。总部设在新加坡的人力中介公司表明，这是正规的招聘活动而并非骗局。

广告希望招聘的人员包括销售助理和客服专员，工作地点在樟宜机场。工作条件包括每周工作四天，月薪最高可达3000新元或近1万令吉，合格者将获得制服与培训。这样的工作条件明显优于马国一般工作待遇，因此在网上引起热议。

总部设在新加坡的人力中介公司MCI职业服务公司（MCI Career Services）星期三（8月17日）深夜在面簿贴文表示，这是正规的招聘活动而并非骗局。“本公司的业务性质包括经常在海外举办招聘活动，为客户带来合适人选。”

MCI表示，公司是配合星期五（8月19日）在新山举办的海外招聘活动，在一家马国报章刊登了付费招聘广告。招聘活动到时将在新山假日酒店开放求职者前往面试。

针对招聘内容，MCI强调，这些工作的地点是在樟宜机场，但招聘单位并非樟宜机场集团。民众若想了解更多详情，可联系MCI。贴文也表示，公司理解近期社交媒体出现许多“打工骗局”，包括以高薪诱骗求职者出国工作，到了目的地却被不法分子没收护照的事件。