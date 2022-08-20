乌克兰警告 俄准备切断扎波罗热核电站电力连接

（早报讯）乌克兰国家核能公司星期五（8月19日）警告，俄罗斯正准备切断扎波罗热核电站与乌克兰电力系统的连接，这是一个潜在危险且复杂的过程。

扎波罗热核电站全面运作时可满足乌克兰约10%的电力需求，为400万户家庭供应电力。然而，更大的担忧是，如果俄方以柴油发电机继续维持核电站运行的过程中出现问题，可能引发严重事故。

《纽约时报》引述专家的话说，在反应堆下线的过程中若发生电源故障可能导致冷却系统出问题，引发类似于2011年日本福岛第一核电站事故。

目前无法独立核实乌方对俄罗斯意图的指控，莫斯科方面没有立即回应。

另一方面，克里姆林宫19日说，俄罗斯总统普京已同意让联合国专家团到扎波罗热核电站进行访问和视察。

英国广播公司（BBC）和路透社综合报道，普京与法国总统马克龙当天通电话，两人在通话中同意，联合国属下国际原子能机构（IAEA）应尽快派一个专家团到扎波罗热核电站进行检查。

法国总统府爱丽舍宫发表新闻公报说，马克龙当天同普京就扎波罗热核电站安全问题通电话，表达了他对扎波罗热核电站安全和面临风险的关切，他支持IAEA在联合国和乌克兰同意的前提下，尽快派专家团到核电站现场。普京同意法方有关派遣IAEA专家团的建议。

俄罗斯和乌克兰一直相互指责对俄军占领的这座欧洲最大核电站进行炮击，恐将引发一场核事件。

联合国秘书长古特雷斯对扎波罗热核电站的局势表示关切，他说，核电站周围的军事活动必须停止，并敦促俄方不能切断核电站与乌克兰电网的连接。