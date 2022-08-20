俄宣布北溪-1天然气管道8月31日起停气三天

（早报讯）俄罗斯天然气工业股份公司宣布，“北溪-1”天然气管道将从8月31日起停止供气三天。

新华社报道，俄罗斯天然气工业股份公司（Gazprom，简称俄气）星期五（8月19日）发表声明说，根据德国西门子公司的技术文件，每1000小时需要对压缩机进行一次技术维护。8月31日到9月2日，唯一仍在运行的一台压缩机将停机三天进行技术检修和预防性维护，北溪-1天然气管道（Nord Stream 1）在这段期间将停止供气。

声明说，俄方将根据现行技术服务合同，与西门子公司专家共同开展综合定期检修工作。检修工作完成后，在无技术故障的情况下，北溪-1天然气管道日供气量将恢复至3300万立方米。

今年6月中旬，俄气以西门子公司未及时交还送修的涡轮机为由，将经由北溪-1天然气管道输往德国的天然气供应量减少近60%，每天供气量不超过6700万立方米。西门子公司称，涡轮机被送到加拿大维修，但受加拿大对俄制裁影响无法交还。7月11日，北溪-1天然气管道暂停输气，展开年度例行维护，并于21日早晨恢复供气。7月27日，北溪-1天然气管道“波尔托瓦亚”压气站又一台涡轮机停止运行，北溪-1天然气管道日供气量从6700万立方米降至3300万立方米。

北溪-1天然气管道2011年建成，东起俄罗斯维堡，经由波罗的海海底通往德国。北溪-1目前是俄罗斯对欧洲的主要输气管道。