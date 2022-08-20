智库报告：西方微电子技术是俄罗斯武器的关键零部件

（早报讯）英国一独立智库说，美国和盟友的微电子产品是俄罗斯入侵乌克兰所使用武器的关键零部件。

路透社和美国之音综合报道，根据英国皇家联合军种研究所（RUSI）一份题为《硅生命线：俄战争机器核心依赖西方电子产品》的报告，在乌克兰境内找到的俄罗斯武器中发现了超过450个外国制造的零部件。

报告作者说，入侵乌克兰前，俄罗斯多年来一直从位于美国、欧洲和亚洲的公司获取关键技术。

乌克兰称，俄罗斯在战争头五个月里向乌克兰领土发射了超过3650枚导弹和制导火箭。报告的共同作战、皇家联合军种研究所开源情报与分析研究组研究员萨默维尔（Gary Somerville）说，这些武器多数高度依赖西方微电子技术。

萨默维尔对美国之音说：“其中很多的关键微电子产品，他们（俄罗斯）看来并没有真正的再生产能力——至少达不到同样水平的复杂度和规模。这些对例如有着非常复杂的处理单元的精确制导弹药等武器来说，是必不可少的。”

这包括“伊斯坎德尔”（Iskander）9M727巡航导弹，它是俄罗斯最先进的武器之一。

皇家联合军种研究所的研究人员在乌克兰实地取走了一些导弹，检查了内部的微电子零部件。他们发现几个来源于西方的零部件，包括数字信号处理器、闪存模块和静态随机存取存储器模块，制造商是总部在美国的公司，包括得克萨斯州仪器（Texas Instruments）、超微半导体公司（Advanced Micro Devices）和赛普拉斯半导体（Cypress Semiconductor）。此外，他们还发现了源自美国、荷兰与德国公司的以太网电缆。

俄罗斯的Kh-101巡航导弹中包含了31种外国零部件，这些导弹有些攻击了乌克兰首都基辅。

报告提到的所有微电子公司发言人说，他们遵守贸易制裁措施，已停止向俄罗斯出售零部件。报告没有示意这些公司违反任何出口管控法。

萨默维尔说：“俄罗斯怎么可能得到这些东西？我们实际查看其中很多零部件时，发现它们平平无奇，在各种电器产品中都能找到，比如微波炉和洗碗机。”

入侵乌克兰前，俄罗斯可以自由获取这些微电子产品。

不过，皇家联合军种研究所还鉴别出至少81种被美国商务部列为“两用”的零部件，这些零部件要接受美国的出口管制；包括在俄罗斯特种部队的手持导航系统内发现、最初由美国赛普拉斯半导体公司制造的高性能互补金属氧化物半导体（CMOS）静态随机存取存储器微晶片。俄军特种部队用这种晶片来精确测定己方位置，并为精准炮击和空袭估算坐标。

皇家联合军种研究所的这份报告说：“这个零部件是一种高速度、超低功耗148记忆晶片，就出口目的而言，被列为两用物品类。”

在俄罗斯武器系统中发现的外国零部件，有三分之二是由总部在美国的公司制造的，日本是第二大供应方。

在俄军武器系统中发现的许多微电子产品有几十年历史。俄罗斯于今年2月入侵乌克兰后，很多国家禁止向俄罗斯出口这类零部件。

萨默维尔说，俄罗斯有一套精心设计的方式来获取技术的历史。

他说：“俄罗斯利用一系列的幌子公司。当你进行尽职调查时，这些公司表面上似乎是合法的，但实际上，它们与俄罗斯大公司有某种关联，那些大公司其实是军工综合体成员。”

英国皇家联合军种研究所的报告，还详细说明俄罗斯如何利用虚假的终端用户证书和基于第三国的转运公司来掩盖最终目的地，转运商包括几家在香港的公司。

报告提到，俄罗斯海关记录显示，2021年3月一家公司通过总部在香港的经销商进口了得州仪器公司制造的价值60万美元（约83万4700新元）的电子产品。七个月后，那家公司又进口了赛灵思（Xilinx）制造的价值110万美元的微电子产品。

萨默维尔认为，必须加强美国和盟友对俄罗斯武器制造商及其零部件供应商所实施的制裁措施。他说：“制裁以及有效执行这些制裁可以起到的作用，是增加俄罗斯获取这些微电子产品的成本。”

报告作者指出，俄罗斯目前正急匆匆地大宗采购微电子产品，如果供应被切断，可能永久削弱俄军。

英国皇家联合军种国防研究所是国防和国际安全的主要论坛，是专门进行尖端国防和安全性研究的独立智库，由惠灵顿公爵于1831年成立。