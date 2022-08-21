古特雷斯：推动俄化肥和农产品出口 助化解全球粮食危机

（早报讯）联合国秘书长古特雷斯说，俄罗斯的化肥和农产品必须“不受阻碍地”进入世界市场，否则全球粮食危机可能最早在明年爆发。

法新社报道，古特雷斯星期六（8月20日）访问位于伊斯坦布尔的黑海粮食外运联合协调中心时作出上述表述，并强调所有政府和私企必须合作，将这些谷物和化肥推向市场。

在土耳其和联合国斡旋下，俄罗斯与乌克兰7月22日就黑海港口农产品外运问题在伊斯坦布尔签署谷物出口协议。协议内容包括在伊斯坦布尔建立联合协调中心并确保粮食运输安全，俄乌双方同意任何一方都不攻击运送农产品的船只等。

联合协调中心7月27日正式运行。首艘装载超过2万6000吨玉米的运粮船“拉佐尼”号8月3日在伊斯坦布尔接受检查后通过博斯普鲁斯海峡。

除了允许载满谷物的乌克兰船只在黑海通行，古特雷斯补充，协议还涉及让俄罗斯的粮食和化肥免于制裁，应当确保这些产品不受阻碍地进入全球市场。

他说：“我们在伊斯坦布尔和敖德萨看到的只是解决方案中比较明显的部分。这一揽子计划的另一部分是确保俄罗斯粮食和化肥不受阻碍地进入全球市场。”

自乌克兰战争爆发以来，全球多个国家加入抵制俄罗斯行列，向俄罗斯实施制裁，抗议俄罗斯对主权国家的入侵行为。

古特雷斯说，目前俄罗斯化肥和农业出口仍然面临“障碍”。他说：“2022年没有化肥，2023年可能就没有足够的粮食……让更多的粮食和化肥从乌克兰和俄罗斯出口，对于进一步平息商品市场和降低消费者的价格至关重要。”