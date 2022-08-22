俄就普京核心成员之女遇害启动调查 乌克兰否认有关

（早报讯）俄罗斯总统普京核心圈成员杜金的女儿被汽车炸弹炸死这一罕见事故，为持续了近六个月的乌克兰战争注入了新的不确定性。

《纽约时报》报道，俄罗斯当局星期天（8月21日）说，他们已就20日晚杜金（Alexander Dugin）的女儿杜金娜（Daria Dugina）驾驶的汽车爆炸并导致她死亡一事启动调查。

29岁的杜金娜当时驾驶的是杜金的一辆丰田越野车，汽车在经过莫斯科以西的一条高速公路时爆炸并起火，整辆车被炸得粉碎。杜金原本和女儿同车，临时改变主意坐上了另一辆车。

另据彭博社报道，俄罗斯调查委员会发表声说，放置在车上的一枚炸弹在经过靠近博尔希维佐米城镇（Bolshie Vyzyomy）的高速公路时引爆。博尔希维佐米城镇距离莫斯科约25公里。

目前未有任何人或组织宣称对这起炸弹袭击负责。

杜金是一名俄罗斯极端民族主义者，长期以来鼓吹所有讲俄语的地区统一，包括乌克兰，以建立一个庞大的俄罗斯帝国。杜金的主张为普京入侵乌克兰的意识形态奠定基础，他一再敦促克里姆里宫升级对乌克兰的攻势。

乌克兰总统顾问波多利亚克说，这起袭击与乌克兰无关。

波多利亚克21日早上发表视频讲话说：“乌克兰肯定与昨天发生的爆炸无关。我们不是俄罗斯联邦那样的犯罪国家，更绝对不是恐怖主义国家。”

亲克里姆林宫的评论员和政界人士很快将矛头指向基辅并要求报复。不过，克里姆林宫至今未有任何表态。至21日晚，普京和他的发言人都没有就此事发表声明。

俄罗斯外交部发言人扎哈罗娃则在Telegram上说：“我们正在等待调查结果。”

扎哈罗娃说，如果是乌克兰制造了这起爆炸，“那就是说，基辅政权已经实现了它的国家恐怖主义政策。”