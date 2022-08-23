普京亲密盟友女儿遇害 美谴责以平民为目标攻击行为

（早报讯）美国国务院被问及俄罗斯极端民族主义者杜金的女儿被汽车炸弹炸死一事时说，美国毫无保留地谴责任何地方以平民为目标的攻击行为。

杜金是俄罗斯总统普京的亲密盟友，普京星期一（8月22日）为他的女儿杜金娜追封“勇气勋章”，为杜金娜“遭到邪恶和残忍的谋杀”表示哀悼，并称她为爱国者。

杜金娜是俄罗斯国家电视台的常驻评论员，强烈支持俄罗斯在乌克兰的“特别军事行动”。20日晚，她驾驶的汽车在莫斯科附近一条高速公路爆炸起火，整辆车被炸得粉碎。杜金原本和女儿同车，临时改变主意坐上了另一辆车。

路透社报道，美国国务院发言人普赖斯在22日的每日简报会上，拒绝说明华盛顿是否知道这起袭击的幕后黑手是谁，但他指俄罗斯毫无疑问会做出“某种结论”。

俄罗斯联邦安全局22日说，杜金娜是被乌克兰特工暗杀。克里姆林宫同日宣布，普京为杜金娜追封“勇气勋章”，“表彰她在专业领域所展现的勇气和无私”。

杜金长期以来鼓吹所有讲俄语的地区统一，包括乌克兰，以建立一个庞大的俄罗斯帝国。杜金的主张为普京入侵乌克兰的意识形态奠定基础，他一再敦促克里姆里宫升级对乌克兰的攻势。

杜金在杜金娜遇害后发表的第一份公开声明中说，杜金娜被乌克兰残暴地杀害。杜金说：“我们的心不仅仅渴望报复，我们需要的是胜利（打倒乌克兰）。我女儿在胜利的祭坛上牺牲了她年轻的生命。我们一定要赢得这场战争！”

乌克兰总统顾问波多利亚克21日说，杜金娜遇害与乌克兰无关。