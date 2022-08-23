立陶宛：欧盟五成员国或禁止俄游客入境

（早报讯）立陶宛外长兰茨贝尔吉斯星期二（8月23日）说，如果欧盟不颁布全联盟禁令，欧盟成员国爱沙尼亚、拉脱维亚、立陶宛、波兰和芬兰可能会阻止俄罗斯游客入境。

兰茨贝尔吉斯（Gabrielius Landsbergis）在立陶宛首都维尔纽斯告诉记者：“我已经和所有这些国家的部长谈过了。我看不出当中有政治分歧。”

欧盟外长将于下星期一（29日）讨论欧盟对俄罗斯国民的签证禁令，这一禁令主要得到与俄罗斯接壤的五个国家的支持。

不过，德国总理朔尔茨22日反对实施这项禁令，他说，如果俄罗斯人不同意克里姆林宫的政策，他们应该能够逃离自己的国家。匈牙利等其他一些欧盟国家，也可能抵制这项禁令。

兰茨贝尔吉斯说，五国部长计划在下星期一会面时，讨论针对俄罗斯人的区域性签证禁令，这一禁令将需要统一的规则，以阻止俄国游客，但同时允许持不同政见者入境。他说，俄罗斯游客不应该出现在欧盟，“他们的国家正在进行种族灭绝行动。”

兰茨贝尔吉斯说，由于俄罗斯和欧盟之间的直飞航班在入侵后已暂停，俄罗斯人大多以陆路的方式经五国进入欧盟。

爱沙尼亚上周对5万多名持有先前签发签证的俄罗斯人关闭了边境，成为第一个这样做的欧盟国家，使一般俄罗斯人更难进入欧盟。

乌克兰总统泽连斯基本月早前呼吁西方国家对俄罗斯人实施全面的旅行禁令，引来莫斯科愤怒斥责。