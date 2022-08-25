峇厘岛恐袭主谋获减刑 幸存者：无法接受

（早报讯）2002年印度尼西亚峇厘岛爆炸案主犯之一帕特克（Umar Patek）获得减刑，幸存者直言：“无法接受”。

法新社报道，澳大利亚总理阿尔巴尼斯上周透露，帕特克获得减刑，可能在今年10月爆炸案发生20周年前出狱。

这起恐怖袭击造成202人死亡，包括88名澳洲人。阿尔巴尼斯说，他对帕特克的行为只有蔑视和厌恶，并指他提前获释只会给受害者的家人带来伤痛。

帕特克是卡伊达附属组织的成员，制造峇厘岛恐袭的炸弹。他潜逃近10年，2011年在巴基斯坦被捕后遣返印尼受审，被判20年监禁。

东爪哇法律和人权部办公室发言人维博沃说，帕特克8月17日获得减刑，原因是他已经完成三分之二的刑期，并且在改造方面取得进展。“他尽职地接受了去激进化的改造计划，在狱中表现良好。”

印尼的这项改造计划皆在让恐怖分子放弃极端主义，并承诺效忠国家。

对帕特克获得减刑的消息，受访幸存者都表示难以接受。

幸存者玛邦（47岁）说，她的眼睛被玻璃碎割伤造成永久损伤。“我不是不尊重别人的权利，但他邪恶的行为伤害了幸存者和其他家庭。”她认为帕特克应该继续待在狱中。

脸部和身体严重烧伤的楚提玛说：“在我内心深处，我无法接受，但我正在努力接受现实。”