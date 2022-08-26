美确认俄设21个“过滤”设施 “过滤”乌战俘和平民

（早报讯）路透社报道，根据耶鲁大学获美国政府支持进行的一项新研究报告，俄罗斯及其在乌克兰的代理人在21个地点设有用于拘留、审讯和处理乌克兰战俘和平民的设施。

这份在星期四（8月25日）发布的报告，通过商业卫星图像和开源信息追究莫斯科在乌克兰战争中的责任，研究人员“高度确信”俄罗斯利用多个不同地点的设施，这些设施此前为学校、菜市场或普通监狱。研究人员还发现，其中一个监狱设施内可能有一些坟墓。

路透社在这份报告发布前已经看过报告。

耶鲁大学公共卫生学院人道主义研究实验室（HRL）是美国国务院资助的冲突观察站合作伙伴。这个实验室于5月启动，旨在搜集和分析据称为俄罗斯在乌克兰犯下的战争罪行以及其他暴行的证据。

HRL执行主任雷蒙德（Nathaniel Raymond）说，调查结果显示，俄罗斯及其代理人已建立一个“过滤系统”，对在俄罗斯占领地区的民众进行分类，这意味着俄罗斯占领区已出现“人权紧急情况”。

报道称，这些地点出现虐待行为，以奥列尼夫卡（Olenivka）附近的一个监狱为例，据称那里有53名乌克兰战俘在7月29日的一次爆炸中丧生。

耶鲁大学研究人员早在4月就发现，这座监狱有一些新近挖掘的独个坟墓或集体坟墓。这一发现与一名前俘虏的说法吻合，他说被拘留者被迫挖掘坟墓。

虽然耶鲁大学研究人员没有就监狱里的乌克兰战俘的命运得出任何结论，但他们证实，在奥列尼夫卡发生爆炸的两天前，即7月27日拍摄的卫星图像显示监狱大院里其他地方的土地曾被挖掘。

《纽约时报》此前也曾报道，奥列尼夫卡这所监狱大院里的土地被挖掘过。

俄罗斯国防部和外交部以及俄罗斯驻华盛顿大使馆没有立即回应媒体的置评请求。

俄罗斯驻华盛顿大使馆7月发表声明说，美国指控俄罗斯把乌克兰人关押在占领区，是试图煽动“俄罗斯恐惧症”和诋毁俄罗斯武装部队。