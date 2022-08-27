普京盟友：现在即使乌放弃加入北约 俄也不会停止军事行动

（早报讯）俄罗斯总统普京的一名亲密盟友说，现在即使乌克兰正式放弃加入北大西洋公约组织的愿望，莫斯科也不会停止在乌克兰的军事行动。

路透社报道，俄罗斯安全委员会副主席、俄罗斯前总统梅德韦杰夫星期五（8月26日）接受法国电视1台（LCI）访问时透露，只要条件符合，俄罗斯准备与乌克兰总统泽连斯基举行会谈。

俄罗斯2月24日入侵乌克兰之前已经清楚表明，绝对不会接受乌克兰成为北约（NATO）成员国。

梅德韦杰夫告诉LCI电视台，“乌克兰现在宣布放弃加入北约是重要关键，但要重建和平这已不足够。”

他说，俄罗斯的军事行动将会继续，直到目标达成为止。

普京说要让乌克兰“去纳粹化”，基辅和西方国家指这是无稽之谈，是普京为发动战争而找的借口。

俄乌两国在战争初期举行了几轮谈判，但没有取得任何进展，双方重启谈判的希望渺茫。

梅德韦杰夫说：“双方要进行谈判将取决于战争形势发展。我们之前已为会晤（泽连斯基）做好准备。”

梅德韦杰夫说，美国向乌克兰提供的武器，例如“海马斯”（HIMARS）高机动性多管火箭系统，并未对俄军构成实质性的威胁，但如果美国为乌克兰提供可打击更远目标的武器则另当别论。

梅德韦杰夫说：“目前美国提供的导弹射程为70公里，但如果射程达到300至400公里，那将直接对俄罗斯联邦领土构成威胁。”