北约秘书长：俄在北极扩充军力 对北约构成挑战

（早报讯）北约秘书长斯托尔滕贝格警告，俄罗斯在北极地区扩充军力已对北约构成战略挑战。

路透社报道，斯托尔滕贝格星期五（8月26日）首次到加拿大北极地区访问，他与加拿大总理特鲁多一起走访艾伯塔省冷湖市后发表了讲话。

斯托尔滕贝格对加拿大近期宣布将耗资38亿美元（约53亿新元）更新“北美防空司令部”防御系统（NORAD）表示欢迎，他说：“北极地区对北约和加拿大越来越重要，因为我们看到俄罗斯在这个地区的军事集结显著增加。”

俄罗斯导弹和轰炸机通向北美的最短路径是飞越北极。斯托尔滕贝格说，俄罗斯已建立北极司令部，还开通了数以百计的新建以及苏联时代的北极军事站点，包括机场和深水港，并利用北极地区测试新的武器系统。

斯托尔滕贝格还指出，俄罗斯和中国正在形成一种挑战北约价值观和利益的北极战略伙伴关系。

同为北约成员国的加拿大过去因在军事上花费太少而受到批评。俄罗斯入侵乌克兰后，加拿大于6月宣布，将在未来六年投资49亿加元对北美防空司令部更新换代。

特鲁多说：“过去几个月，地缘政治局势发生了变化，鉴于大家都意识到俄罗斯已构成越来越大的威胁，趁着北约秘书长到访，我们向他介绍了加拿大为北美防空司令部开展的计划。”