日政府或允无症状冠病患者 外出买必需品

（早报讯）日本第七波冠病疫情形势依然严峻，但日本政府星期六（8月27日）透露，正在考虑允许无症状冠病患者外出采购生活必需品。

共同社报道，日本冠病疫情恶化导致居家隔离人数激增，日本政府正在考虑让无症状冠病患者外出购买生活必需品，前提是必须遵守戴口罩等防疫措施。

日本首相岸田文雄说，当局将在“充分讨论后得出结论”。

《日刊现代》网站报道，截至星期五（26日），日本全国冠病死亡病例连续11天超过200起。在7月初开始的第七轮疫情中，日本的累计死亡病例在两个月内增至5277起。日本8月23日报告的新增死亡病例为343起，创疫情暴发以来最高记录。

日本卫生劳动福利部专家分析认为，日本的感染人数近期出现下降的可能性很低。该部门专家曾表明，日本疫情仍处在高传播级别，“尤其是死亡病例还在持续快速增加”。

为激活社会经济拟“松绑”

尽管疫情形势严峻，无法在短期内大幅缓和，但日本当局为重新激活社会经济，计划放宽防疫措施。

岸田24日宣布，各地方政府可自主判断，只报告重症风险较高的患者信息。同时，日本政府还将放宽入境限制。从9月7日开始，只要能够证明完成三剂疫苗接种，入境日本时将无须提交72小时核酸阴性证明。

此外，当局还计划让有症状患者的隔离天数从10天缩短至七天，无症状感染者则从七天缩短至五天。