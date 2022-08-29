美国称俄罗斯造成《不扩散核武器条约》未能达成成果文件

（早报讯）美国指责俄罗斯因不想承认乌克兰扎波罗核电站的严重放射性风险，所以阻挠《不扩散核武器条约》（NPT）的实质成果文件通过。

美国国务院星期天（8月28日）发声明称：“俄罗斯这样做是为了避免承认扎波罗热地区存在严重放射性风险的说法”。

8月26日，《不扩散核武器条约》缔约国第10次审议大会闭幕会议召开。由于各缔约国无法对成果文件草案达成共识，会议推迟并就成果文件草案进行磋商。在推迟四小时后，大会主席兹洛维宁宣布，由于一个成员国对草案提出异议，因此实质成果文件无法通过。

此前有报道称，俄罗斯因为成果文件写入了乌克兰冲突相关内容而反对草案。

会议决定第11次审议大会2026年在纽约举行。第11次审议大会筹备委员会第一次会议2023年在维也纳举行，第二次和第三次会议分别于2024年和2025年在日内瓦和纽约举行。会议决定，为加强条约后续审议进程，将成立一个对所有缔约国开放的工作组。

《不扩散核武器条约》在1970年生效，旨在防止核武器和核武器技术扩散，减少和消除核风险。促进和平使用核能的国际合作以及推动实现核裁军。条约规定，生效后的每五年召开一次审议大会，审议条约的执行情况。

第10次审议大会原计划于2020年4月至5月间举行，但因冠病疫情被推迟到今年8月。2015年，第九次审议大会也未能在结束时达成任何成果文件。

成果文件需要191个成员国达成共识才能通过。