俄外交部：西方称“勉强说服”俄同意视察核电站为谎言

（早报讯）俄乌冲突持续，双方继续互指对方袭击扎波罗热核电厂及其周边区域。据俄卫星网星期一（8月29日）消息，俄罗斯外交部发言人扎哈罗娃说，西方国家声称“勉强说服”了俄罗斯同意国际原子能机构视察扎波罗热核电站的说法是谎言。

扎哈罗娃称，这次视察工作“的确应当实现，无论基辅方面如何实施负面的影响，无论幕后谁在操纵，还有那些利用核设施作为恐吓以及恐怖主义工具的人。基辅方面对扎波罗热核电站的所作所为是核恐怖主义”。

面对扎波罗热核电站日趋紧张的形势，国际原子能机构总干事格罗西星期天（28日）透露，国际原子能机构已组建赴扎波罗热核电站考察专家组。他透露，正在与各方协商，在未来几天内向扎波罗热核电站派遣国际原子能机构专家组。

《纽约时报》报道，国际原子能机构已组建一个专家组，专家组包括13名来自中立国家的专家。对此，扎哈罗娃星期天说，俄罗斯希望国际原子能机构代表对扎波罗热核电站的访问最终能够成行。

据乌通社报道，扎波罗热地方官员称，28日至少有四发炮弹落入核电站所在的埃涅尔戈达尔市的居民区，造成七人受伤，其中两人伤势较重。而据俄新社28日报道，乌克兰武装部队炮击埃涅尔戈达尔造成九人受伤，其中两人情况危急。

7月下旬以来，俄乌双方在扎波罗热核电站附近冲突不断，且一直互相指责对方发动袭击。8月25日，乌克兰国家核能公司说，因扎波罗热核电站附近的火电站灰坑起火，这一核电站与乌克兰国家电网的连接历史上首次被完全切断。26日，乌克兰国家核能公司说，扎波罗热核电站已重新连接到乌克兰电网。