俄方：另一乌克兰公民参与杜金娜遇害案

（早报讯）俄罗斯联邦安全局（FSB）星期一（8月29日）称，另有一名乌克兰公民博格丹·齐加年科参与了杜金娜遇害案。

据了解，出生于1978年的齐加年科于7月30日经爱沙尼亚抵达俄罗斯，并在杜金娜遇害前一天离境。齐加年科向沃夫克提供了假车牌和冒充真实存在的哈萨克公民扎伊科的假证件，与沃夫克在莫斯科西南部一个租用的车库里组装了一枚汽车炸弹。

沃夫克随后亲自跟踪杜金娜，并开车尾随杜金娜寻机引爆炸弹，最终导致杜金娜在莫斯科附近的高速公路上发生爆炸当场身亡。

案发后，俄罗斯境内舆论普遍认为杜金娜的父亲——俄罗斯社会学家杜金才是暗杀目标，“乌克兰的恐怖分子”则是背后组织。

俄罗斯联邦安全局22日发消息称，当局已查明杜金娜遇害案，这起暗杀事件是由“乌克兰特勤部门”准备和实施的。

据“今日俄罗斯”（RT）报道，杜金在接受媒体采访时说：“这不是一次错误（袭击），（凶手）竭尽全力想要杀死她……她本人就是目标。”

根据杜金的说法，杜金娜成为袭击目标是因为她支持“俄罗斯处于大国地位的理念”。

报道称，尽管西方媒体一度将杜金形容成“普京的大脑”，但实际上在俄国境内，杜金大多时候被视为“没有实质影响力的边缘化人物”。

乌克兰当局在21日表明，乌克兰与这起爆炸事件没有关系。