欧盟对停发旅游签证给俄国人意见分歧

（早报讯）继欧盟外长公开反对后，德国和法国也共同警告，欧盟不应对所有俄罗斯人停发签证，应探讨如何“聪明地利用签证这一重要工具”。

欧盟成员国外长星期二（8月30日）起，在捷克首都布拉格开会两天。是否停发签证给俄罗斯人，以进一步制裁侵略乌克兰的俄罗斯，是会议的议题之一。

据报道，德法两国在会议上提呈了联署文件，表明反对立场。他们指出，欧盟应当仔细审查俄国人提出的签证申请，以防潜在的安全风险，但同时“我们不应该低估在民主制度中亲身体验生活的变革力量”。

他们也警告，全面的禁令可能导致俄罗斯“民族主义和反欧洲情绪”的上升。

全面停发签证给俄罗斯人获得部分欧洲国家的强烈支持。

丹麦外交部长科福德上周就说：“当你在欧洲南部的海滩上看到俄国男子时，一群18岁至60岁的乌国男子却甚至不能离开他们的国家，须为自己的自由而战。对我来说，这太挑衅了。”

“我们认为，欧洲共同限制和切断来自俄罗斯的游客是正确的，这将向普京发出明确的信号。”

一名欧盟外交官29日说，外长们可能会原则上同意暂停让俄国签证便利化的协议，这意味着俄国人将面临更漫长的申请程序，且需支付80欧元（约112新元）的申请费。调涨前的申请费为35欧元。