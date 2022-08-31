荷兰将征用游轮收容上千难民

（早报讯）为了解决难民中心过度拥挤的问题，荷兰首都阿姆斯特丹决定征用一艘游轮充当难民收容所。

阿姆斯特丹市议会星期二（8月30日）发声明说，这艘游轮能容纳1000至1500名难民。从10月1日起，游轮将在远离城市运河及旅游景点的工业区停靠至少6个月。

声明说：“游轮收容计划将由中央政府资助，以解决提贝尔难民中心令人堪忧的人道危机。”

一个三个月大的婴儿日前在荷兰北部城市提贝尔（Ter Apel）的难民中心死亡，难民的处境引起援助机构关注。当局还在调查婴儿的死因，但据了解，婴儿的家人因床位短缺，曾被迫睡在体育馆。

据媒体报道，涌入荷兰的乌克兰难民大多能很快获得收容，但来自其他国家的难民则没那么幸运。在提贝尔求助无门的难民大多来自叙利亚，也有一些来自土耳其和尼日利亚等地。

法新社报道，提贝尔难民中心外有700多人露宿街头，而自上周起，荷兰当局才加速将寻求庇护的难民载送到别处安顿。

荷兰首相吕特直言，收容所的情况是“可耻”的，并承诺寻求方案，解决“结构性”问题。政府在冠病疫情期间缩减工作人员，是导致这次难民危机的主因之一。

阿姆斯特丹是第二个计划用游轮收容难民的荷兰城市。荷兰北部另一市镇7月也宣布了类似计划，但遭人权组织批评“荒谬”。