俄罗斯等各国领导人对戈尔巴乔夫逝世表示哀悼

（早报讯）在冷战逐渐走向终结之际，前苏联领导人戈尔巴乔夫竭力避免一场流血的苏联解体，在西方国家享誉崇高地位，却在俄罗斯不受欢迎。他星期二（8月30日）与世长辞后，包括俄罗斯在内的各国以及国际组织领导人纷纷表示哀悼。

路透社报道，英国首相约翰逊说：“我一直钦佩他在使冷战走向和平的过程中所表现出的勇气和正直......在普京侵略乌克兰的时候，他对开放苏联社会的不懈承诺仍然是我们所有人的榜样。”

法国总统马克龙也赞戈尔巴乔夫是一个为欧洲带来和平的人。马克龙在推特上说：“我对戈尔巴乔夫的去世表示哀悼。他是一个和平的人，他的选择为俄罗斯人开辟了一条自由的道路。他对欧洲和平的承诺改变了我们共同的历史。”

联合国秘书长古特雷斯对戈尔巴乔夫的死讯深感悲痛，并将他形容为一名“独一无二的政治家”，改变了历史的进程。

他说：“他为促成冷战的和平结束所做的工作比任何其他个人都多。世界失去了一位崇高的全球领袖、坚定的多边主义者和不懈的和平倡导者。”

欧盟委员会主席冯德莱恩也形容，戈尔巴乔夫是一位值得信赖和尊重的领导人。她说：“他在结束冷战和推倒铁幕方面发挥了关键作用，为一个自由的欧洲开辟了道路......这一遗产是我们不会忘记的。”

获颁诺贝尔和平奖的戈尔巴乔夫在西方被视为改革的建筑师，享有崇高地位，但在国内却被视作争议人物。不少俄罗斯人至今仍然认为，戈尔巴乔夫要为苏联解体负责，认为苏联解体导致俄罗斯在全球的影响力下降，引发经济崩溃。

一向对苏联解体感到万分遗憾，在今年2月对乌克兰采取“特别军事行动”的俄罗斯总统普京对戈尔巴乔夫逝世深感哀痛，但并没有对他生前的作为加以评论。

普京发言人佩斯科夫告诉国际文传电讯社，普京对戈尔巴乔夫的去世表达了“最深切的哀悼”。他说：“明天普京将向戈尔巴乔夫的家人和朋友发送一份慰问电报。”