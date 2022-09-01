G7财长将讨论设定俄石油价格价上限 缓解油价压力打击俄收入

（早报讯）七国集团（G7）财长将开会讨论设定俄罗斯石油价格价上限。美国希望此举将有助缓解能源市场压力，并削减俄罗斯整体原油收入。

彭博社报道，美国官员称，财长耶伦星期五（9月2日）将和七国集团同行进一步讨论这一措施。这项计划将允许遵守价格上限的俄罗斯石油买家可以继续获得包括油轮的融资和保险在内的关键服务。

在俄罗斯入侵乌克兰后，许多国家对俄罗斯实施石油禁运，但包括中国和印度等主要石油消费国却增加了对俄罗斯廉价石油的进口，达到创纪录的水平。

国际能源署上个月说，尽管俄罗斯的石油出口创下了自去年8月以来的最低水平，但由于价格上涨，6月份的出口收入逐月增加了7亿美元（9.7亿新元），比去年的平均水平高40%。

西方领导人建议通过石油价格上限来解决这个问题，以限制炼油厂和贸易商可以为俄罗斯原油支付的款额。莫斯科已表明不会遵守这一举措，并指可以通过向不遵守价格上限的国家运送石油来阻挠这一措施。

七国集团领导人还考虑了其他措施，包括阻止俄罗斯石油的运输。据报道，欧盟、英国和瑞士都计划从12月开始禁止本国公司为俄罗斯石油运输提供这些服务。

美国白宫发言人皮埃尔说：“我们认为，这是打击普京石油收入的最有效方法，这样做不仅会导致俄石油收入下降，还会推动全球能源价格下跌.”

“我们将在星期五获得更多有关如何实施这项计划的信息。这不只是我们自己，而且是与我们的盟友、七国集团的合作。因此，我们认为这将是一个在经济上真正打击俄罗斯的方式。”

目前还不清楚价格上限水平，也不清楚哪些国家会加入这一措施。