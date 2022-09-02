G7宣布将对俄国石油实施价格上限

（早报讯）七国集团（G7）星期五（9月2日）宣布将采取“紧急”行动，对俄罗斯石油实施价格上限，以遏制俄国从飙涨的油价中获得巨额利益。

G7财长在一份声明中表明，他们将抓紧完成和实施相关工作，但未具体说明上限水平。

德国财政部长林德纳在记者会上指出：“俄罗斯正在从战争造成的能源市场不确定性中获得经济利益，并从石油出口中获得巨额利润，我们希望能果断应对。”

林德纳称，G7成员国希望“限制俄罗斯的收入并减少社会的经济损失”，这个机制旨在阻止俄国利用从能源市场获得的暴利，继续侵略乌克兰，同时也希望能借此压低俄国石油价格，推动全球能源价格下降。

克里姆林宫同日回应称，俄罗斯将停止向支持实施价格上限的国家出售石油，称俄国将向遵守市场规则的国家运送石油。

路透社报道称，实施价格上限可能会适得其反，或导致全球能源价格进一步上涨。

国际基准布伦特原油价格为每桶90至100美元（约126至140新元），在受到西方的石油制裁后，俄罗斯以每桶18至25美元折价出口石油。

由于俄国生产成本低，成本为每桶3至4美元，即使油价折价到每桶25至30美元，俄国公司仍可从中获利。因此，一些活动人士主张制定一个非常激进的价格上限。

国际能源署近期发布的数据显示，尽管俄罗斯石油出口量下滑，但由于油价上涨，俄国6月的石油出口收入环比增加7亿美元，较去年平均水平高出40%。