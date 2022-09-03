得州休斯敦数十名移民儿童据报失踪

（早报讯）据美国政府官员和路透社查阅的相关电邮称，在得克萨斯州休斯顿警方对2021年以来报告的数十名移民儿童失踪表示关切后，联邦和地方官员正在寻找数十名无人陪伴的移民儿童。

据一名不愿具名的美国卫生与公众服务部（HHS）官员说，今年夏天较早时，休斯敦警方的一名侦探发现，移民儿童相继从美国担保人的家中失踪，并向HHS发出警报。HHS是监督儿童在没有父母或法定监护人的情况下越过美国-墨西哥边境后的监护和释放的联邦机构。

根据HHS官员和路透社看到的一封内部邮件，HHS难民办公室于8月份罕见地对在休斯顿地区将无人陪伴儿童交给非父母担保人实施了紧急监督审查。

这名HHS官员以及另外两名熟悉情况的消息人士说，当局发现，自去年年底以来，有57名无人陪伴的移民儿童在休斯顿被报告失踪。官员说，其中包括九名从休斯顿地区的HHS庇护所逃跑的孩子。官员说，截至8月26日，其中46人已被确认安全。到目前为止，当局说他们没有发现任何性交易或劳工贩运的证据。

一些已经被找到的失踪儿童现在已经18岁或以上。官员说，少数人离开了充当担保人的亲戚家，与在美国的父母团聚，并补充说，与在这一地区释放移民儿童的总体数量相比，正在审查的案件数量很少。

得州休斯顿所在的哈里斯县是释放无人陪伴未成年人的第一目的地，从2021年10月（本财政年度开始）到2022年6月，有超过6300人被释放。自拜登2021年1月上任以来，有超过20万名非墨西哥籍未成年人独自在过境时被抓获。