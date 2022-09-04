上任后首外访 小马可斯访新印

（早报讯）菲律宾总统小马可斯下周将访问印度尼西亚和新加坡。这是他6月30日就任总统以来的首次海外访问，延续了菲律宾总统首次出访先到东南亚国家的传统。

新华社报道，菲律宾总统小马可斯星期天（9月4日）前往印度尼西亚，进行为期三天的国事访问。小马可斯此行将与印尼总统佐科会面，讨论菲律宾和印尼双边关系的现状和未来，以及不断变化的全球地缘政治环境。

小马可斯说，他将寻求发挥亚细安邻国“充满活力的贸易和投资潜力”。他说：“我们已经举办商业论坛和会议，积极为出口吸引更多投资和买家，加快我们在大流行后的经济增长。”

小马可斯说，几十年来，印尼一直是菲律宾的盟友，也是菲律宾最亲密的双边伙伴之一。他说，两国也将签署几项涵盖重要合作领域的协议。除此之外，小马可斯还将寻求加强与印尼的合作，在可提供帮助的领域进行投资，如农业和能源等关键领域。

6日抵新

在结束对印尼访问后，小马可斯将于9月6日至7日前往新加坡进行国事访问。

小马可斯说，他将分别会见新加坡哈莉玛总统和李显龙总理，“重申我们对提升双边关系的承诺，探讨推进经济合作的方案，讨论区域和全球问题”。

小马可斯说，他和李总理也将见证反恐和数据隐私领域几项协议的签署。