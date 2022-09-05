台风“轩岚诺”逼近 韩国济州全域发布警报

（早报讯）今年第11号台风“轩岚诺”逐步北上，韩国济州气象厅星期一（9月5日）早上8时（新加坡时间7时）对济州道陆地全境和济州近海发布了台风警报。

韩联社报道，在渐近的台风影响下，济州全海域将有强风巨浪。受台风前方强降雨云带的间接影响，济州汉拿山地区2日起已连续三天出现超过450毫米的强降雨。

交通方面，济州国际机场于当天早上8时到6日中午12时发布台风特报。机场方面说，下午2时以后所有往返济州的航班很可能全部停飞。海路方面，往返济州的九个航线12艘客轮全部停运。汉拿山道路实行全面管制。

济州道当天早上6时宣布进入最高级别戒备状态，并发送短信叮嘱居民减少外出，避免发生安全事故和损失。

在台风的间接影响下，济州地区强风和暴雨灾害也接连不断。据消防部门消息，前一天西归浦市大静邑的一处道路下水道堵塞、两处道路上的车辆和两处住宅区被淹，目前被困的六人已全部获救。

据气象厅预测，截至6日止，济州道局部地区的最大瞬时风速达将每秒40米至60米。伴随狂风暴雨和雷电交加，截至6日凌晨将有每小时50至100毫米的强降雨。预计当天到6日的降水量将达100至300毫米，山区将超过600毫米。

以当天凌晨3时为准，“轩岚诺”中心气压为935百帕，最大风力每秒49米，正在西归浦西南方向约440公里附近海域，以每小时22公里的速度向东北偏北风向移动。预计台风将于6日凌晨掠过济州岛附近海域，6日上午逼近庆尚南道南海岸。