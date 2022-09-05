统计：到2070年 韩国65岁以上长者占比近半

（早报讯）韩国统计厅星期一（9月5日）发布的一份统计数据显示，随着韩国低生育和老龄化不断加速，65岁以上人群在韩国总人口中占比将从今年的17.5%增至2070年的46.4%，届时年龄中位数也将从45岁升至62.2岁。

韩联社报道，统计厅分别根据“未来人口推算”报告和联合国的“世界人口展望”对韩国和世界人口进行了分析。结果显示，韩国老龄人口占比将于2070年达到46.4%峰值后下降，而世界总人口中老龄人口占比将从今年的9.8%增至2070年的20.1%。

韩国劳动年龄人口在总人口中的占比曾于2012年达到73.4%的峰值，之后逐步下降，预计将从2022年的71%降至2070年的46.1%，减幅为24.9个百分点。同期，世界总人口中劳动年龄人口所占比将从64.9%降至61.4%，减幅仅为3.6个百分点。

韩国总抚养比（每100名劳动年龄人口需要扶养的非劳动人口的百分比系数）将从2022年的40.8%增至2070年的116.8%，在全球排名第二，而世界总抚养比将从54%增至62.9%。韩国年龄中位数将从今年的45岁升至2070年的62.2岁。同期，世界人口年龄中位数将从30.2岁升至38.8岁。