菲印签署国防和安全合作协议

（早报讯）菲律宾总统小马可斯星期一（9月5日）抵达印度尼西亚进行国事访问，并会见印尼总统佐科。两国签署了国防和安全合作协议、为期五年的外交行动计划，并同意加快和重新审视海上边界安排。

这是小马可斯今年5月赢得选举后，首次出访。

佐科和小马可斯在茂物（Bogor）总统府会谈后，向媒体宣布了两国达成的多项协议。佐科说，与去年相比，菲印两国之间的贸易增长了近50%，并呼吁双方进一步发展边境贸易，以振兴运输路线。

小马可斯则指出，两国都致力通过由十国组成的亚细安（ASEAN）联盟维护区域稳定。

小马可斯说：“我们还详细谈到亚细安应在我们面临困难时发挥的作用，在这个地缘政治非常动荡的时期，不仅在我们的地区，同时也在世界各地……我们同意亚细安将成为我们希望看到的变革的主要推动者，继续为我们的国家带来和平。”

《雅加达邮报》在一篇社论中撰文称，这次访问也是小马可斯就菲籍女毒贩玛丽珍·维罗索（Mary Jane Veloso）对佐科进行游说的机会，虽然两国总统都未公开提及此案。

维罗索五年前从马来西亚飞抵印尼后，因行李藏有2.6公斤海洛英而被逮捕。

小马可斯将印尼描述为菲律宾最亲密的盟友之一。他将于星期一晚间携菲国经济团队会见商界领袖，并于星期二（9月6日）飞往新加坡。